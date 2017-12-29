苹果就iPhone降速门致歉：换电池价格下调至218元

【中关村在线新闻资讯】12月29日消息， 苹果公司周四发出官方声明，就老款iPhone降频门向用户致歉。同时还对当前的iPhone电池更换政策作出调整，价格大幅下调。



苹果就iPhone降速门致歉（图片来自baidu）

苹果在声明中首先表示对使消费者感到不满的这件事进行道歉，并称消费者对于此前的限制手机性能事件存在诸多误解。不会故意缩短任何产品的寿命。

同时提出了解决方案，苹果将保修期外的iPhone电池更换价格从从79美元降至29美元，持续时间为1月下旬到2018年12月。

中国方面，苹果则表示，从1月下旬到2018年12月降低保修期外iPhone更换电池价格，中国用户更换电池的价格从608元下调至218元。能够享受低价更换电池的设备包括iPhone 6以及后续机型。详细活动信息将于近期在 apple.com/cn 上公布。

苹果公司还承诺，未来将发布一项iOS系统更新，让用户更清楚地了解自己iPhone的电池健康情况。

以下是苹果公布声明全文：

致广大用户关于 iPhone 电池及性能的说明

最近，对我们在使用较早期电池 iPhone 性能表现上的处理方式，以及对这一处理方式的沟通说明，我们一直都在听取用户的意见和反馈。有些用户因此对 Apple 感到失望，在这里，我们致以诚挚的歉意。关于这个问题存在着许多的误解，所以我们想向大家澄清其中原委，并向大家说明我们正在做出的一些改变。

首先也是最重要的一点，我们从来没有、也永远不会通过任何手段，来有意缩短任何 Apple 产品的使用寿命，更不会降低用户体验来迫使大家升级设备。一直以来，我们的目标都是创造备受用户喜爱的产品，而尽可能延长 iPhone 的使用寿命，正是其中的重要一环。

电池的使用寿命

所有充电电池都属于易耗部件，其使用性能会随着化学老化而降低，蓄电能力也会逐渐衰退。而电池充电的时间和次数，并不是影响其化学老化的唯一因素。

会影响到电池使用寿命的，还有设备的使用方式。例如，将设备放在高温环境下，或在高温环境下充电，电池就会老化得更快。这些都是电池本身的化学特性，也是整个行业内锂离子电池的共性。

化学年龄较老的电池应对峰值负载的能力也在衰退，特别是处于低电量状态的时候，在某些情况下，这就可能会导致设备突然意外关机。

为帮助用户更好地了解 iPhone 的充电电池，以及影响电池性能的各种因素，我们发布了一篇新的支持文章《iPhone 电池及性能》。

毫无疑问，这种突如其来的意外关机是不可接受的。我们不想让任何用户因此漏接电话，错过拍照良机，或是影响到他们任何其他方面的 iPhone 体验，我们希望能尽力避免这种情况发生。

防止意外关机

大约一年以前，在我们推送的 iOS 10.2.1 中包含了一项软件更新，其目的是用来改进峰值负载下的电源管理，以避免 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus 和 iPhone SE 意外关机。在这一更新中，iOS 能够在需要时对部分系统组件的最大性能进行灵活管理，以防止出现意外关机。这些变动通常察觉不到，但在某些情况下，用户可能会发现有些 app 的启动时间变长了，有些性能表现变弱了。

用户对于 iOS 10.2.1 的反馈是正面的，因为它成功减少了意外关机的发生。随着 iOS 11.2 更新的推出，我们还将这项支持扩展到了 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus。

当然，如果用新的电池替换掉已经化学老化的电池，并在正常情况下使用，iPhone 就会恢复正常的性能表现。

近期得到的用户反馈

今年秋天，我们开始收到一些用户的反馈，他们发现在某些特定情况下，iPhone 的性能变慢了。基于我们的经验，我们最初认为是由这两个因素的结合所导致：当操作系统升级时， iPhone 安装了新的软件、更新应用程序对性能造成的一个正常的临时性影响，以及在系统更新的初始版本中已经修复的那些小错误。

我们现在认为，较早期的 iPhone 6 和 iPhone 6s 上电池的持续化学老化，是影响这些用户体验的另一个因素，这些设备中有很多仍在使用最初的那块电池。

解决用户的担忧

我们一直希望尽可能延长 iPhone 的使用寿命。Apple 的产品以经久耐用而著称，它们能够长时间保持原有价值，对此我们深感自豪。

为了解决用户的担忧，对他们的信赖表示感激，并让任何可能对 Apple 的出发点有过疑虑的人对我们重拾信心，我们决定采取以下措施：

Apple 将更换过了保修期电池的价格降低了 RMB 390 元，从 RMB 608 元降到 RMB 218 元。此举针对使用 iPhone 6 及后续机型的需要更换电池的用户，在全球范围内从 2018 年 1 月底持续到 12 月。详细活动信息将于近期在 apple.com/cn 上公布。 2018 年初，我们会发布一项 iOS 软件更新，其中的新功能可让用户更清楚地了解 iPhone 的电池健康状况，用户可以亲眼看到其状况是否影响了性能。 我们的团队正在一如既往地致力于让用户体验变得更好，这包括改进我们在性能管理和避免由于电池老化造成意外关机问题上的方式、方法。

对 Apple 来说，用户的信任意味着一切。我们将矢志不渝、努力赢得并呵护好这份信任。正是因为您的信念和支持，我们才能从事这份我们热爱的工作。我们永远不会忘记这一点，或认为这理所当然。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果就iPhone降速门致歉：换电池价格下调至218元http://news.zol.com.cn/672/6727479.html