早报：三星Galaxy S9/S9+通过FCC认证

【科技早餐】

●三星Galaxy S9/S9+通过FCC认证

之前有消息称，三星将会在2月的MWC 2018大会上发布Galaxy S9/S9+，现在的最新信息显示，Galaxy S9/S9+已经通过了美国联邦通信委员会(FCC)的认证，不过FCC并未披露关于两款新机的任何资料。

事实上，Galaxy S9/S9+在12月初就通过了中国的无线电型号核准，确认Galaxy S9移动定制版为G9608，Galaxy S9 Plus全网通版为G9650两个版本。

Z点评：难道发售要加速了？



三星

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