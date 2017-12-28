王劲回应百度起诉：没有收到法院传票

【中关村在线新闻资讯】12月28日消息，今天景驰科技宣布，将其全球总部落户广州黄浦区开发区。同时景驰科技创始人兼首席执行官王劲还回应了百度起诉问题。



王劲回应百度起诉（图片来自baidu）

王劲称：我到今天为止，没有收到任何法院传票，和法院给我的任何信息。我们不希望这么一个非常严肃的官司成为口水战。

对于百度声称拒不归还的办公电脑和打印机一事，王劲表示：“我归还了当时使用的仅有的一台电脑，也归还了仅有的两台打印机，都有证据、有签字。至于那台（丢失的）打印机，已经损坏并报废3年；（丢失的）电脑出了故障，也报废了2年。”

另外，王劲还表示：“这件事是很多新闻媒体告诉我，我没有收到任何法院传票与信息，我们现在专心研发无人驾驶，不希望打口水仗。”

此前，百度以侵犯商业秘密为由，将其前自动驾驶事业部总经理王劲及王劲所经营的美国景驰公司诉至北京知识产权法院。随后，景驰科技表示，百度的起诉完全没有事实依据，公司律师将在事实和法律层面上予以回应。



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