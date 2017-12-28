苹果Lisa源代码修复完成：预计2018年开源

【中关村在线新闻资讯】12月28日消息，计算机历史博物馆日前宣布，Lisa的源代码已经被恢复，目前苹果自己正在对其进行审核，若审核通过，计划在2018年对外开源。



苹果Lisa源代码修复完成（图片来自baidu）

计算机历史博物馆负责软件的馆长艾尔·科索表示，Lisa的操作系统以及程序代码都已经完成恢复。苹果在完成对代码的审核之后，计算机历史博物馆将会在2018年向外界开源。需要指出的是，此次即将开源的代码，并不是第三方机构所提供的，而是苹果亲自参与，而且所提供的是完整代码。

Apple Lisa-1 电脑在技术历史上占有重要地位，作为一款面向企业的机器，它是第一台带有图形鼠标控制的用户界面的个人电脑。不仅如此，它还引入了重叠窗口和下拉菜单等特性。

苹果在1983年发布了Lisa电脑，这款耗时3年打造而成的产品是苹果两位创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）和史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）的心血结晶。

Lisa当时的售价为1万美元。在经历通货膨胀的那段时间，这台电脑的价格达到了2.5万美元。



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