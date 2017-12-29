【中关村在线新闻资讯】12月29日消息， 比特币无疑是今年的热门话题，不过令人意外的是，“股神”巴菲特却一次也没有提起这一资本市场的新宠。就在最近，巴菲特终于开口谈及了比特币，他表示对这一产品并不关心，因为它是一种不会产生价值的资产。



巴菲特首次谈论比特币：再怎么涨也没价值（图片来自于谷歌）

巴菲特在谈到比特币的时候明确表示：“我不能对比特币进行估值，因为它不是一种能产生价值的资产。”其实，2014年的时候巴菲特就曾经提醒过人们有关比特币的相关问题。他认为人们应该远离比特币，这种繁荣事实上是虚假的。

比特币现在作为投资的热门产品，不仅受到资本市场的关注，也被众多国家的监管部门盯上了。以色列监管部门在本周宣布，他们将禁止从事比特币交易的公司在特拉维夫证交所上市，已经上市的公司也会被摘牌。

据了解，之所以以色列监管部门会采取这样的措施，主要是因为近来许多以色列的公司都希望们能够加入比特币的交易之中。以色列证券监管局局长Shmuel Hauser在接受采访时表示，比特币在他看来更像是一种泡沫，随时都有可能崩塌。

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