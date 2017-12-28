最新版本的微信6.6.1更新之后，首页会出现一个很有意思的小程序，或者说是小游戏，名字叫“跳一跳”，瞬间感觉回到童年一起跳格子时候的感觉，挺有意思的，大家可以去更新微信试一下。





跳格子



跳一跳

安卓手机更新最新版本可以在设置-关于微信-版本更新，下载体验最新6.6.1版本。主要更新了主界面新增任务栏，下拉可以快速使用之前用过的小程序，可以提高微信小程序的使用频率，同时优化小程序的系统层级结构，方便大家快速使用小程序。



安卓更新版本更新

更新完之后，就可以直接进入小游戏界面，开始跳格子啦。看起来很简单的游戏，实际很难控制距离，反正笔者手残一直没能跳过50格。

跳一跳



长按屏幕释放可以控制跳出去的距离，玩起来特别带感。估计马上就会刷爆朋友圈，大家可以马上更新微信多多练习，把握好力度之后，可以迅速提高分数。





长按控制力度



微信跳一跳小程序

看来微信还是很重视小程序的，虽然大家的使用频率不高，不过之前的小程序入口确实不方便，现在提高了小程序入口的优先级，首页下拉就可以找到小程序，使用起来还是挺方便的，你有使用小程序的习惯吗？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微信重磅更新，「跳一跳」小程序上线！http://news.zol.com.cn/672/6726437.html