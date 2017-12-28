【中关村在线新闻资讯】12月28日消息，美团打车已经在南京测试了一段时间了，之前也有消息称他们已经选定了七大城市进行首批的打车业务。就在今天，美团打车开放了北京地区的注册，目前已经有3000名司机加入了美团打车。



美团打车正式进入北京：目前已吸引3000人注册（图片来自于sohu）

美团方面并没有明确表示何时开展打车业务，不过在注册网站上，美团打出了“何时开通 你说了算”的口号。当报名人数达到20万人的时候，美团打车就将正式启动。从这样的宣传文案中我们不难看出，美团对于这次打车业务的开展还是非常有信心的。

上个月的时候，路透社援引知情人士消息称，美团点评考虑最快明年在美国IPO，拟筹资至少30亿美元。对此消息，美团点评官方回应：“没有此事”。

之前美团与大众点评合并之后的融资中，有传闻提到王兴就曾经许诺将在2018年将会上市，同时保证IPO估值不低于200亿美元。如果这一任务无法完成，美团点评将赔付投资金额的120%。不过，美团点评方面当时并没有对这样的传闻进行回应。

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