【中关村在线新闻资讯】12月28日消息， iPhone X推出之后，人们就在期待着充电底座AirPower尽快推出。就在最近，固件开发者Guilherme Rambo在苹果的代码中发现了AirPower的相关内容，这一无线充电底座的代号为“Callisto”。



AirPower内部代号流出：发售日仍未确定（图片来自于谷歌）

Rambo发现，之前苹果曾经演示过的AirPower充电画面也出现在了代码之中，而这些动画不仅仅可以被AirPower激活，其他的一些第三方充电底座也可以。这样的的发现也意味着，iPhone X后续将支持其他的第三方无线充电底座。Rambo 发现的新的充电界面还会在上面那个动画结束之后显示一个类似通知的界面，默认情况下会在 3 秒钟以后自动隐藏。

苹果之前曾经介绍过有关无线充电功能，不过无线充电座AirPower却没有过多的介绍。 11月份的时候波兰在线零售商X-Kom的网站上出现了这款名为AirPower的产品，售价为999兹罗提，按以往的惯例美版售价将为199美元。

目前在X-Kom的网站上，AirPower还没有办法直接购买。此前，iPod touch的32GB版，在波兰销售990Złotych，在苹果的网站上则是199美元。因此，这家网站还是有一定的可信程度。

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