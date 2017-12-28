央行出手！微信支付宝将迎来重大变化

12月27日下午，中国人民银行发布《中国人民银行关于印发<条码支付业务规范（试行）>的通知》，规定银行业金融机构、非银行支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，必须通过人民银行清算系统或者合法清算机构处理，支付机构还应符合相应的业务资质要求。

微信与支付宝均第一时间对规定进行了回应，表示正在积极组织团队消化学习这一通知。



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扫码虽便捷但“有雷”

近年来二维码支付已经成为我国主要的一种移动支付方式。打车、吃饭、购物甚至看病我们都离不开扫码。期间也不乏有一些不法分子篡改、变造条码，利用其传播木马病毒达到诈骗目的。典型如将共享单车的解锁二维码更换为付款码；扫码后个人信息遭泄露等。



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动态条码分为ABC三级

此次央行发布的新规中提到将对条码支付额度进行分级管理。使用动态条码支付的（如手机上实时生成的条码），将根据交易验证方式分为A、B、C三级，同一人每天累计交易限额分别为：自主约定、5000元、1000元。

静态条码支付为D级，单日支付上限500元

风险防范能力处于D级的（如商家事先贴好的微信支付），使用静态条码同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元。



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限额对我们有啥影响？

综上所述，用户的风险防范等级越高，能获得的额度就越高。但我们平时生活中的支付场景大多为静态扫码，也就是商家摆好二维码以用于用户支付。所以每天500元的限额是在所难免了，笔者认为排除一些特殊情况这个额度还是够用的。

你认为扫码限额新规对你影响大吗？

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