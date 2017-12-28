iPhone难卖？苹果手机利润全球占比降至60%

【中关村在线新闻资讯】12月28日消息，调研公司Counterpoint Research今日发布报告称，今年第三季度苹果仍占据全球智能手机市场的绝大部分利润，不过较之去年，苹果的利润却出现了大幅下滑。



苹果手机利润全球占比降至60%（图片来自baidu）

数据显示，第三季度苹果占全球智能手机市场利润的60%，远低于一年前的86%。对此分析师表示，苹果的利润份额之所以下滑，主要因为第三季度旧型号iPhone销量份额大幅提升，从而影响了苹果的整体利润份额。

据了解，在这个圣诞季中，iPhone的设备激活量达到了44%。在iPhone的激活机型中，iPhone 7是最热门的型号，占比达到了15.1%，而iPhone 6紧随其后，占比也达到了14.9%，第三名才是iPhone X，占比是14.7%，而iPhone 6S、iPhone 7 Plus分列第四、五位。

与苹果不一样，三星的利润市场份额较去年显著增长，这主要第一与Galaxy Note8的受欢迎，是的三星利润占比达到了26%。

另外，中国智能手机厂商也在奋起直追，其中华为、Oppo和Vivo第三季度利润市场份额均为超过5%。



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