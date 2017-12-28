【中关村在线新闻资讯】12月28日消息， 近日央行印发了《条码支付业务规范（试行）》，规范中对于近来诈骗案件高发的扫码支付进行了规范。其中，最引人注目的，莫过于设定了扫码支付的当日限额：500元。



央行发布扫码支付新规：单日限额500元以内（图片来自于谷歌）

据了解，在央行的规定中，静态条码支付的无论何种交易验证方式，单日均不超过500元。平日里商家的使用环境中，一般会采取静态支付码和双方进行约定之后的动态条码。这次央行的新规只对静态条码进行了规范，而动态条码依旧需要消费者和商家双方约定之后进行支付。

央行认为，现在扫码支付市场主要存在两种不规范行为，第一个是商户准入门槛降低，在商户拓展过程中未履行“了解你的客户”义务，通过“一证下机”等方式违规发展商户，加剧了套现、二清、外包管理不到位等收单乱象；另外一个则是部分商户在定价和市场推广策略中采取倾销、交叉补贴等不正当竞争手段，滥用本机构及关联企业的市场优势地位，排除、限制支付服务竞争，导致支付行业无序发展和不公平竞争。

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