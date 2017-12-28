为情怀打Call——2017年科技圈大佬都说了啥

2017年就要过去了，这一年里科技界发生了各种各样的事，科技界大佬们也说了各种各样的话，既有豪言壮语，也有心灵鸡汤，更有“下周回国”。看看大佬们都说了些啥，也就知道了今年科技圈的众生百态。

这一年，马云参加了不计其数的论坛和采访，在这些场合下人们可以听到马云金句和鸡汤频出，“我没时间花钱”，“一个月赚20亿很难受”。

这一年，李彦宏到处强调百度的人工智能是重中之重，亲自坐着搭载阿波罗计划的智能汽车在五环上飞驰。

这一年，马化腾凭借《王者荣耀》和《绝地求生》成为中国的“游戏之王”，甚至为了《王者荣耀》的事专程跑了一趟人民网。

这一年，顺丰迎来了它的巅峰，顺利上市，买了飞机，掌门王卫却仍觉得顺丰还不够快。

这一年，贾跃亭何时回国成为科技圈十大未解之谜之首，而第二位则是他的法拉第未来何时可以获得融资。

这一年，刘强东如愿当上了村长，在他的微博上写了许多豪言壮语，更要兑现“先富带动后富”这个30年的承诺。

这一年，库克把中国走了个遍，在贵州建设数据中心，注资ofo公司，多次强调中国是苹果的重要市场。

这一年，贝佐斯与盖茨“争”了一年的世界首富，亚马逊在电商领域的发展和云计算服务的成绩，帮助贝佐斯继续追赶盖茨。

这一年，马斯克一面豪情万丈地谈论SpaceX，一面又对Model 3的产能万般无奈，理想很性感，现实很骨感。

这一年，……

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