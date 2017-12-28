【中关村在线新闻资讯】12月28日消息， 近日苹果公司已经发出了最新的股东委托书，这份委托书中有一个比较重要的细节，苹果公司CEO蒂姆·库克在今年9月30日结束的财年中，获得了933万奖金。加上薪水和股权奖励，库克今年的年收入已经达到了1.02亿美元。



库克今年又赚翻了 现在出行需要私人飞机（图片来自于NPR）

除了库克的薪水之外，股东委托书中还提到，库克现在一般会选择乘坐私人飞机出行，这是在今年才开始实施的。苹果方面认为，库克乘坐私人飞机，对于苹果公司的形象以及安全方面都有着一个显著的提升。

今年8月消息，苹果提交的监管文件显示，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)获得了56万股股票奖励，价值高达8920万美元（约合人民币5.9亿元）。据文件显示，在截至8月24号的三年里，苹果的股价上涨了71%，在标普500成分股中排名第81个百分位（percentile）。而只要还在担任苹果的CEO，剩下的股票奖励就会授予库克。

另据悉，库克曾在2015年表示，他计划向慈善事业捐出大部分的个人财富。今年早些时候，库克还出售了价值720万美元的苹果股票，而这份文件中还显示，库克已累计出售了其中价值4300万美元的苹果股份。





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：库克今年又赚翻了 现在出行需要私人飞机http://news.zol.com.cn/672/6725667.html