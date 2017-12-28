【中关村在线新闻资讯】12月28日消息，此前曾有多个传言表示三星的可折叠手机Galaxy X将在明年上半年正式发布。不过，一些业内人士却对于这样的猜想持一个悲观的态度，因为他们认为有关可折叠手机，还有许多技术难题没有解决。



三星Galaxy X明年上半年发布？专家不那么看（图片来自于谷歌）

这些业内人士担心的问题主要围绕在可折叠屏幕耐用性以及如何保证轻薄这些重要的问题。三星希望能够推出可折叠手机这些专家是持肯定态度，不过他们主要怀疑的是研发进度是否可以那么快。三星显示首席工程师Kim Tae-woong曾表示，可折叠手机即将在19年上市。

知名爆料大神Evan Blass曾多次表示三星今年明年新旗舰Galaxy S8即将在CES2018上公开，众多媒体也都采信了这一说法。不过就在今天，韩国先驱报透露三星CES上公开的其实是另一款重磅产品，那就是可折叠手机Galaxy X。

韩国媒体认为，Galaxy S系列一般都会选择MWC大会或者是单独举办发布会来进行公布。之前得到的消息也确认三星即将在CES上发布一款新机，那么就很有可能是人们都在关注的可折叠手机Galaxy X。如果把这款手机打头炮，那么无疑会吸引更多人的目光。

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