早报：微信与支付宝回应央行条码支付新规

【科技早餐】

●微信与支付宝回应央行条码支付新规

中国人民银行发布《中国人民银行关于印发<条码支付业务规范（试行）>的通知》，规定银行业金融机构、非银行支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，必须通过人民银行清算系统或者合法清算机构处理，支付机构还应符合相应的业务资质要求。对此，微信与支付宝均惊醒了回应。

微信：

刚刚，央行网站发布了《条码支付业务规范（试行）》的通知，腾讯财付通公司非常关注，正在组织相关团队学习消化这一通知。

我们认同央行一直以来为规范条码支付所做出的努力，这些努力在本次规范中有重要体现。我们也在收集用户和商户的实际需求，同时积极研发新技术以及探索新技术应用于条码支付领域的可行性。腾讯财付通公司希望与业界、监管部门一同探索更具技术前瞻性的创新模式。

第三方支付机构作为金融科技发展的基础，一直以来备受关注。在央行及各监管部门的有效指导和监管下，第三方支付行业在过去十余年间获得了井喷似的增长。拥有央行第三方支付牌照的腾讯财付通旗下的微信支付和QQ钱包两大产品的用户数已超过8亿，日均交易笔数已超过6亿笔，包括线上线下在内的腾讯移动支付的量级还在持续稳定增长。风险可控、日趋成熟的第三方支付机构和正在蓬勃发展的条码支付，对于服务大众生活、拉动创新经济起到了积极作用。腾讯财付通将一如既往合规发展，为消费者提供更加安全、快捷、便利的移动支付服务。

支付宝：

刚刚，央行网站发布了《条码支付业务规范（试行）》的通知，支付宝非常关注并正在组织团队认真学习这一通知。

近年来，在人民银行及各监管部门的指导和支持下，中国的移动支付高速发展，规模位居全球第一。移动支付已经成为新时代下中国的“新四大发明”之一，在服务大众生活、促进普惠金融、提升百姓美好生活质量、服务实体经济等方面起到积极作用，成为备受瞩目的中国现象。近年来，中国的移动支付技术还在多个“一带一路”沿线国家生根发芽，为全球贡献中国方案。

这些成绩的取得与监管部门对创新的包容和支持密不可分，支付宝认同央行一直以来为规范条码支付移动支付所做出的努力。对于本次规范的相关内容，我们会持续收集用户和商户的实际需求，并与业界、监管部门一起，继续积极研发新技术以及探索新技术应用于条码支付领域的可行性。

支付宝从诞生第一天起，就一直把用户的账户安全和权益保护放在第一位，先后推出了“你敢扫我敢赔”等保障计划。在规范、安全的基础上不断创新是支付宝一直以来的发展原则。未来，我们将根据文件精神，继续探索，用技术创新来解决不平衡不充分的发展问题，为小微企业和大众百姓的美好生活，继续努力！

Z点评：大家切勿过度解读。



微信和支付宝（图片来自网络）

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中国人民银行日前发布了《中国人民银行关于印发<条码支付业务规范（试行）>的通知》，规定银行业金融机构、非银行支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，必须通过人民银行清算系统或者合法清算机构处理，支付机构还应符合相应的业务资质要求。

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