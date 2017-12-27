魅族经典小白圈已回归，初心能否回归？

2017年的魅族过的并不好，唯一的旗舰机PRO 7虽有创新，但是并没能支撑起魅族的销量，也许是“画屏”没能解决用户痛点，也可能是联发科处理器的GPU依旧不够强劲，亦或者是没能搭上“全面屏”的顺风车等等，使得魅族科技这个品牌几乎快要淡出用户的视野，反而是魅蓝系列的Note 6吸引了足够多的关注，销量也不错，不过并非旗舰定位的魅蓝系列依旧没能唤起“煤油”当初对于魅族的情感。



魅族PRO 7（来源：数字尾巴）

魅族MX 2开始的小白圈 ，一直是魅族手机的经典符号。不止是Home键，也是呼吸灯。每当有通知消息，白色的呼吸灯缓缓点亮，一呼一吸一明一暗之间，仿佛手机也有了灵魂，用过的用户几乎都会爱上这个经典的设计。但是在MX4 Pro 上，取消了这个设计，可能是为了放下可按压式指纹识别不得已的做法。



MX 2经典小白圈呼吸灯



MX 3

不过，根据最新消息，魅族经典的小白圈设计将会在明年回归，不过可能没有了呼吸灯的功能，因为小白圈将会是虚拟键的形式出现在手机底部，并且会配合手势实现更多的功能。



魅蓝新机（来源网络）

在“系统导航栏”功能页面可以看到，轻触小白圈可以实现魅族经典的mBack功能，并且左右滑动可以切换应用，不出意外的话上划一定是返回桌面。总之围绕这个小圆圈一定可以实现很多手势操作，可能上手之后需要学习一下。







系统导航栏虚拟键

如果用了全面屏的设计，魅族的一贯的前置指纹识别可能会受到影响，目前大部分的解决方案都是后置指纹识别+面部识别方案来代替前置指纹识别，但是根据曝光显示，魅族可能会使用索尼用过的侧面指纹识别，这样的话，手机的厚度可能会受到影响，因为要照顾指纹识别的面积，不过如果能带来更大的电池，也是一个不错的选择。



侧面按键

这款魅蓝新品可能会搭载三星的Exynos 7872处理器，基于14nm FinFET工艺制造，集成T830 MP2图像处理器，是一款中低端的处理器。全网通基带Shannon 317，电信用户可能会留下感动的泪水。



疑似魅蓝新机参数

希望魅族在2018年可以重整旗鼓，也期待黄章亲自打磨的梦想机可以给煤油带来不一样的惊喜，从梦想出发，回归初心。

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