【中关村在线新闻资讯】12月27日消息，近日有消息显示，百度公司即将在CES2018大会上正式展出阿波罗计划全新产品。无人驾驶系统Apollo 2.0也将首次在美国地区亮相。此次CES大会上的展示，百度面向海外开发者和合作伙伴展现Apollo产品化、量产化成果。



CES2018百度展示无人车：Apollo 2.0将发布（图片来自于腾讯）

据了解，Apollo 2.0将支持简单的城市道路自动驾驶。之前百度曾经对外展示过阿波罗计划相关技术，不过具体的测试车型与规格以及相关的海外伙伴信息并没有透露过。从目前的情况来看，硅谷前沿技术学习平台Udacity、微软、高通、TomTom等企业都将作为百度无人驾驶方面的合作伙伴出席展示活动。

今年11月份的百度世界大会主题演讲上，李彦宏再次谈到了百度的无人驾驶汽车，并表示无人驾驶汽车将在2020年大批量上市。

李彦宏提到了半年前百度AI开发者大会那次乘坐百度无人驾驶汽车来会场的经历，称之后就被问了很多次有没有吃过罚单，李彦宏就说吃到过一张，随后就说：“无人驾驶罚单都来了，量产还会远吗？”事实上李彦宏预想的百度无人驾驶汽车来的还要更快一点，他表示百度已经与金龙达成合作，将在2018年量产金龙无人车小巴，之后在2019年会有更多品牌车量产。







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