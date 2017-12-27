    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > CES2018 > 正文

    CES2018百度展示无人车：Apollo 2.0将发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯12月27日消息，近日有消息显示，百度公司即将在CES2018大会上正式展出阿波罗计划全新产品。无人驾驶系统Apollo 2.0也将首次在美国地区亮相。此次CES大会上的展示，百度面向海外开发者和合作伙伴展现Apollo产品化、量产化成果。

    CES2018百度展示无人车：Apollo 2.0将发布
    CES2018百度展示无人车：Apollo 2.0将发布（图片来自于腾讯）

            据了解，Apollo 2.0将支持简单的城市道路自动驾驶。之前百度曾经对外展示过阿波罗计划相关技术，不过具体的测试车型与规格以及相关的海外伙伴信息并没有透露过。从目前的情况来看，硅谷前沿技术学习平台Udacity、微软、高通、TomTom等企业都将作为百度无人驾驶方面的合作伙伴出席展示活动。

            今年11月份的百度世界大会主题演讲上，李彦宏再次谈到了百度的无人驾驶汽车，并表示无人驾驶汽车将在2020年大批量上市。

            李彦宏提到了半年前百度AI开发者大会那次乘坐百度无人驾驶汽车来会场的经历，称之后就被问了很多次有没有吃过罚单，李彦宏就说吃到过一张，随后就说：“无人驾驶罚单都来了，量产还会远吗？”事实上李彦宏预想的百度无人驾驶汽车来的还要更快一点，他表示百度已经与金龙达成合作，将在2018年量产金龙无人车小巴，之后在2019年会有更多品牌车量产。



    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：CES2018百度展示无人车：Apollo 2.0将发布http://news.zol.com.cn/672/6724409.html

    <中关村在线首页新闻中心频道首页>
    您可能感兴趣： CES百度展示Apollo发布
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP