2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

中关村在线作为中国科技第一门户网站，致力于推动科技行业发展，助力企业商家成长。我们见证了科技行业高速发展的10年，看到了一个个创新企业的诞生，更深挖每一款经典产品的历年迭代，为用户提供有价值的购买和应用指导，为企业提供消费行为趋势及产品改进建议。中关村在线连续10年对有影响力的科技产品进行了评选，每一年都为带动行业前进、有影响力的产品颁出大奖，鼓励更多的品牌能够为科技行业的发展带来技术、应用、设计方面的创新。



查看2017年度科技产品大奖评选结果



2017年ZOL年度科技产品大奖评选工作，从10月18日开始至12月18日结束，评选涉及产品主要覆盖移动（通信）设备、PC与平板电脑、智能出行产品、影像产品、音频设备、智能创新、DIY配件产品、计算机外设产品、家用显示设备、白色家电、生活家电、净化产品、商用显示产品、商用办公产品、企业级产品等15个类别。

ZOL年度科技产品大奖的奖项分设“年度卓越产品奖”、“年度优秀产品奖”、“年度推荐产品奖”三项大奖。经过ZOL百人专业评审团通过创新程度、应用价值及性价比三个维度，从2017全年收录进中关村在线产品库的46583款产品中，甄选出312款入围产品。并通过：“限定入围、市场考验、克里斯测试、编辑推选、网友票选、专家定审”六道工序，历时2个月最终确定，评选出128款年度优秀产品和158款年度推荐产品。再经层层严苛甄选，最终25款卓越大奖产品荣耀加冕。



手机查看

2017年度科技产品大奖评选结果

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓http://news.zol.com.cn/672/6724013.html