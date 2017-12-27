【中关村在线新闻资讯】12月27日消息，苹果下调iPhone出货量的传闻出现之后，许多分析师都下调了iPhone X的出货预期，不过他们把更多的关注点都放在了中国。他们认为iPhone X的发展应该放在中国市场上，这主要得益于发售初期的销量。



分析师下调iPhone X出货预期：全看中国市场了（图片来自于CNET）

昨天有媒体曾经向供应链进行求证，供应链表示苹果并没有下调iPhone X的出货。受到下调传闻的影响，本周二的交易中苹果股价收于170.57美元，较上一交易日下跌了2.54%，导致市值蒸发了200亿美元以上。库克曾经表示中国市场的销量成绩让他非常开心，因此分析师把更多的关注点放在中国市场也是合情合理的。

本周一有消息称，因iPhone X销售没有达到预期，苹果公司下调了明年iPhone首季销量预期。对此供应链回应称，iPhone X被削减订单不属实。同时富士康旗下郑州厂区紧急宣布，全面暂停招供作业。

援引《证券时报》报道，蓝思科技表示未收到苹果下调明年一季度订单的消息。此外，安洁科技对《证券时报》记者表示，公司没有收到下调订单的通知，还是按照原计划在生产，公司基本面没有发生变化。

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