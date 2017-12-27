雪上加霜！WhatsApp将停止支持黑莓和WP系统

【中关村在线新闻资讯】12月27日消息，Facebook旗下WhatsApp宣布，将于2017年12月31日停止对黑莓手机操作系统BlackBerry OS（包括 BlackBerry 10）和Windows Phone 8.0（及以前版本）的支持。



WhatsApp将停止支持黑莓和WP系统（图片来自baidu）

届时，以上系统用户将不能进行登录验证，也无法创建新账号。另外，WhatsApp还表示：“由于我们不再为这些平台提供支持，有些功能将随时可能关掉。”

老系统或者是老平台用户若想继续使用WhatsApp，则建议升级到最新的系统版本，或者购买一台安装有Android 4.0及以上版本的安卓手机，或运行iOS 7及以上版本的iPhone，或运行Windows Phone 8.1的手机。

一旦您使用了新设备，只需在新设备上安装WhatsApp并验证手机号码即可继续使用。值得注意的是，同一个手机号不能同时在两个手机上登录。

WhatsApp宣布停止支持黑莓以及Windows Phone系统，对于黑莓以及微软并不是什好消息，本就用户稀少，这样一来就离退市不远了。



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