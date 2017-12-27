【中关村在线新闻资讯】12月27日消息， 微软印度分公司总裁Anant Maheshwari近日接受了Digit.ini的采访，在采访中他再次回应了有关Surface Phone的传言。尽管没有正面回应，Maheshwari表示微软一直没有放弃相关产品的开发。



微软再回应Surface手机传闻：他们还没放弃（图片来自于谷歌）

在谈到Surface Phone的时候，Maheshwari并没有直接透露研发的进程，但他一直在强调媒体不要轻易断言微软已经放弃了。微软目前在手机市场上各种的动作都是围绕着软件在进行的，诸如Office套件、Edge浏览器以及Cortana语音助手。

此前知名爆料人士Walking Cat在其社交媒体上透露，微软内部事实上仍旧没有放弃智能手机，并且已经在研发一部可折叠的Surface手机。这一消息，事实上仍是微软自己泄露出来的。

微软推送的Whiteboard应用更新暗示了微软可折叠手机的消息，Whiteboard应用包含了关于“Journal”应用的描述：“这是日志应用的辅助功能标题，为内容创建提供左页和右页。”这种分页的设计，很有可能就是暗示了可折叠手机。

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