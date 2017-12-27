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    5年反垄断期限已到！谷歌:将继续履行承诺

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

               中关村在线新闻资讯12月27日消息，本周二，Alphabet旗下谷歌在一篇博文中表示，他们将会继续履行5年前对美国反垄断部门所做出的承诺。该承诺与开发者使用谷歌广告平台，以及在搜索结果中展示第三方内容有关。

    5年反垄断期限已到！谷歌:将继续履行承诺
    谷歌:将继续履行承诺（图片来自baidu）

           据了解，2012年美国联邦贸易委员会（FTC）对谷歌的搜索业务开展了反垄断调查。最终在2012年12月，谷歌做出承诺，与开发者使用谷歌广告平台，以及在搜索结果中展示第三方内容。最终FTC并未对谷歌采取强制措施。

    　　谷歌的这个为期五年的承诺将在本周三到期。由此谷歌周二在一篇博客中表示，他们将会继续履行即将到期的承诺，并且将为开发者和网站提供“更多的灵活性”。

    　　谷歌将同意移除其线上搜索广告平台AdWords的使用限制，FTC认为这些限制会让广告主在使用该平台的时候遇到困难，而且会让广告主难以在使用AdWords的同时使用其他广告平台。

    　　另外，谷歌还同意让各个网站自主选择是否允许谷歌收集他们的内容，并且将这些内容展示在谷歌的搜索结果中。

    　　在美国之外，谷歌还将面对欧盟的反垄断处罚。在今年6月，欧盟反垄断委员会就怼谷歌开出了一份24亿欧元的罚单。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：5年反垄断期限已到！谷歌:将继续履行承诺http://news.zol.com.cn/672/6723581.html

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