早报：马云放话要把亩产做到一千美元

【科技早餐】

●马云：我们要把亩产做到一千美元

阿里巴巴集团与山东省政府达成战略合作，马云表示：“袁隆平先生把亩产做到一千斤，我们互联网技术，要争取把亩产做到一千美金。”

马云称自己认为，中国每次变革都是农村的变革，中国农村发展变化了，中国发生变化了，农村进步了，中国进步了，农民富裕了，中国才真正富裕。

Z点评：这可能是马云今年的最后一碗鸡汤了。



马云（图片来自必应）

【行业热闻】

●《死亡搁浅》将在明年带来重大消息

就在几乎所有人都认为《死亡搁浅》开发进度缓慢时，小岛秀夫表示：“《死亡搁浅》的开发进展顺利，SIE向甚至表示从未见过一款游戏能开发得这么快。”此外，小道还表示计划在2018年公开一个“让所有人都惊喜的新消息”。

●三星S9更多新特性曝光：双扬声器带来高音质

三星明年新款旗舰机Galaxy S9预计在明年2月份正式发布，最近这款手机又有一些新的细节流出。在收购了哈曼国际之后，人们一直在期待着三星把其相关技术运用到手机上，而S9就将搭载双扬声器。【点击详情】

●富如索尼也要搞众筹？Xperia Touch投影仪开众筹

据悉，索尼Xperia官方正式开启了Xperia Touch智能投影仪的众筹项目，该设备可将任何系统界面投射到任何平面上，并支持对投影图像的触控操作。【点击详情】

●良心发现？传苹果2018年会调低iPhone定价

据Motley Fool报道，苹果最新智能手机iPhone X的预订量在某些地区出现下滑，这原因很可能是受到了高价格拖累。现在DigiTimes表示，“有传言称，苹果将在2018年初调整iPhone设备的价格。”【点击详情】

●人民网评iPhone降频事件：苹果该给个说法

苹果公司最近深陷降频事件的泥潭之中。就在最近，人民网发表了一篇评论文章，认为苹果应该给消费者一个合理的说法，毕竟苹果公司一直以服务至上著称，出现这样的状况实属不应该。 【点击详情】

●魅族全面屏新机再曝光:或配三星Exynos7872

来自消息人士为说法，魅族全面屏新机将搭载三星Exynos 7872芯片。据悉三星Exynos 7872目前尚未发布，其是款六核芯片，14纳米工艺，而且支持全网通。【点击详情】

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