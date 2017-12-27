魅族全面屏新机再曝光:或配三星Exynos7872

【中关村在线新闻资讯】12月27日消息，魅族将要推出全面屏手机已经不是新闻。从最新消息看，魅族这款全民平手将会搭载三星处理器。



魅族全面屏新机再曝光（图片来自baidu）

来自消息人士为说法，魅族全面屏新机将搭载三星Exynos 7872芯片。据悉三星Exynos 7872目前尚未发布，其是款六核芯片，14纳米工艺，而且支持全网通。

从早前曝光的图片显示，魅族全面屏新机取消了屏幕下方的实体按键，改用虚拟按键设计，而且上下边框的宽度较窄，与时下其他全面屏手机相似。特别要指出的是，魅族新机并没有采用常见的后置指纹识别，而是侧面指纹识别。



疑似魅族15Plus设计图（图片来自baidu）

至于魅族首款全民屏新机是15 Plus还是魅蓝6s都众说纷纭。从曝光的信息得知，魅族15 lus为全面屏设计，顶部额头、左右边框几乎完全取消，只保留一个下巴，依然有魅族经典的mBack按键(支持指纹识别)，而且左右两侧各有一个开孔，应该是前置摄像头和距离/光线传感器。

中央为垂直排列的双摄像头，而下边的黑色圆形部分应该是环形闪光灯＋激光对焦模块。同时，曝光的PPT上还有x999、3499两个数字，这意味着15 Plus的两个版本会分别要2999元、3499元。

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