【中关村在线新闻资讯】12月27日消息，苹果公司最近深陷降频事件的泥潭之中。就在最近，人民网发表了一篇评论文章，认为苹果应该给消费者一个合理的说法，毕竟苹果公司一直以服务至上著称，出现这样的状况实属不应该。



人民网评iPhone降频事件：苹果该给个说法（图片来自于CNET）

iPhone手机的降频状况主要指的是老型号iPhone手机在电量不足的情况下，iOS系统会限制手机的部分性能。苹果给出的说法是，他们这样做主要是为了保护老型号的电池寿命。

人民网评论文章称，苹果作为全球市值最大的上市公司，科技行业影响力最大的品牌，他们一直以“体验至上”为宗旨，消费者信任苹果最大原因。近年来苹果出现的诸多问题，都与“以消费者为上帝”沾不上边，而是更多的“精明”和“霸道”。

苹果官方日前证实，他们为了防止“旧手机意外关机”而给iPhone处理器降频。现在已经有部分美国用户向法院起诉苹果此行为。

洛杉矶的居民Stefan Bogdanovich和Dakota Speas今早向美国加州地区法院提起诉讼，他们指控苹果公司在推出新机型的时候，故意令他们的旧iPhone手机变慢。两名原告认为，被告方苹果公司违反了其与原告（也就是用户）之间的合约关系，当新手机型号出来的时候，故意延缓老款的iPhone机型，并且未能及时披露。他们正在寻求加州和全国范围的集体诉讼，这次诉讼可能覆盖美国境内的所有人。

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