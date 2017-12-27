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    富如索尼也要搞众筹？Xperia Touch投影仪开众筹

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】12月27日消息：一般来说，众筹是项目方没有足够的资金用来给项目筹资的一种手段，但是现在也越来越多被用作一种宣传手段，比如财大气粗的索尼也要搞众筹。

    　　据悉，索尼Xperia官方正式开启了Xperia Touch智能投影仪的众筹项目，该设备可将任何系统界面投射到任何平面上，并支持对投影图像的触控操作。

    　　配置方面，Xperia Touch投影仪采用高通骁龙六核处理器，3GB+32GB内存组合，支持2.4GHz/5GHz Wi-Fi、蓝牙4.2技术以及NFC，运行Android操作系统。

    13999元！索尼Xperia Touch投影仪众筹开启：目标50万元
    Xperia Touch投影仪

    　　众筹项目目标为50万元，将于2018年1月4日结束，分为99元幸运档、13999元家庭档、13999元商务档、13999元游戏档、62995元尊贵档五档，也就是说该设备最低售价为13999元。

    　　当然，索尼肯定不会穷到50万元都要靠众筹，更多地是一种宣传手段吧。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：富如索尼也要搞众筹？Xperia Touch投影仪开众筹http://news.zol.com.cn/672/6722739.html

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