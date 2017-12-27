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    良心发现？传苹果2018年会调低iPhone定价

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

         【中关村在线新闻资讯】12月27日消息， 据Motley Fool报道，苹果最新智能手机iPhone X的预订量在某些地区出现下滑，这原因很可能是受到了高价格拖累。现在DigiTimes表示，“有传言称，苹果将在2018年初调整iPhone设备的价格。”

    良心发现？传苹果2018年会调低iPhone定价
    传苹果2018年会调低iPhone定价（图片来自baidu）

           DigiTimes声称明年的iPhone将是对iPhone X的“弱性能”的直接反应。如果在这个周期中，iPhone的需求比苹果预期的弱，这个价格调整更有可能发生在下一代的设备上，而不是在中期的削减价格。

         早前消息称，苹果会在2018年推出3款iPhone，其中两款采用OLED显示屏，一款采用LCD显示屏。

           两款搭载OLED平的现产品将会是全新的iPhone X以及iPhone X Plus。这款手机的价格可能会比今年的iPhone X高，这可能会给苹果公司一些回旋余地来降低iPhone X后继机型的价格，同时保持iPhone的整体平均售价。

           对于明年iPhone的定价，苹果有很多选择，大家也都迫不及待地想知道苹果在2018年将如何定价新iPhone。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：良心发现？传苹果2018年会调低iPhone定价http://news.zol.com.cn/672/6722624.html

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