【中关村在线新闻资讯】12月26日消息，比特币现在作为投资的热门产品，不仅受到资本市场的关注，也被众多国家的监管部门盯上了。以色列监管部门在本周宣布，他们将禁止从事比特币交易的公司在特拉维夫证交所上市，已经上市的公司也会被摘牌。



以色列也出手了 禁止比特币交易公司上市（图片来自于谷歌）

据了解，之所以以色列监管部门会采取这样的措施，主要是因为近来许多以色列的公司都希望们能够加入比特币的交易之中。以色列证券监管局局长Shmuel Hauser在接受采访时表示，比特币在他看来更像是一种泡沫，随时都有可能崩塌。

比特币今年火箭式的涨幅，令很多人惊掉下巴。不过瑞银重申了它的观点，即比特币和更广泛的加密货币市场正处于泡沫之中。

瑞银在每周一次的“House View”报告中表示：“我们认为这里具备泡沫的所有特征：高交易量、没什么实际用途，这表明很多交易者正在寻求投机收益。尽管比特币的供应量有限，但是更广泛的加密货币却不少，现在有成千上万的潜在替代品。”

瑞银还提醒投资者：“我们不建议客户投资比特币或者做空比特币，原则上，这些市场的非理性时间比你能够忍耐的时间要长得多。”

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