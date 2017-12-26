【中关村在线新闻资讯】12月26日消息，iPhone SE作为苹果小屏廉价机型的一种，自上市以来受到了消费者的喜爱，并且一直期待着新一代iPhone SE的发布。最近，国外媒体Mirror放出了iPhone SE2的部分消息，预计将在明年三月正式发布。



iPhone SE2更多消息流出：明年3月正式发布（图片来自于谷歌）

Mirror表示，iPhone SE2依旧会保持iPhone 5的基本外形，而该机的变化则主要来自于机能和背部的设计。iPhone SE2很有可能采用双面玻璃的结构，同时背部搭载单摄像头。不过令许多消费者遗憾的是，iPhone SE2依旧会去掉3.5mm耳机接口。

早前印度媒体给出的消息称，iPhone SE即将推出二代产品，并在外观设计上会有极大改变。现在，苹果营销总裁席勒在接受采访时也片面印证了这个消息。

席勒对媒体表示，只要对消费者有需求的产品，苹果就不会轻易放弃。早前iGeneration网站报道，苹果将在12月推出新一代iPhone SE，仍然维持4寸屏。具体规格暂时不详，但据称价格会便宜很多。

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