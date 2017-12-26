    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    大摩再次提醒投资人：比特币价值为零

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯12月26日消息， 摩根士丹利分析师詹姆斯·弗洛斯特（James Faucette）及其团队近期向客户发送了一份名为《解码比特币》的研究报告指出，比特币的实际价值为零。

    大摩再次提醒投资人：比特币价值为零
    大摩再次提醒投资人（图片来自baidu）

    　　“比特币不像货币，也不像黄金，也很难大规模推广普及，”弗洛斯特的判断是基于以下几个点的：

    　　一是比特币可以像货币一样估值吗？不能，因为比特币没有汇率。

    　　二是比特币像数字黄金吗？也许是的，但是不像黄金在电子设备和珠宝中有实际用途，它的价值是被投资者附加上去的。

    　　三是比特币是一个支付网络吗？是的，但是规模小，也不收取交易费用。比特币在过去的30天平均每日交易量为30亿美元，而外汇市场则为5.4万亿美元；比特币每日买入的量都小于3亿美元，而Visa是170亿美元。

           目前，比特币价格正经历一轮回调。根据Coindesk数据，受比特币期货上市消息影响，在12月17日逼近2万美元之后，比特币 一周内最低探底到12616美元，跌幅超过35%。在22日之后，比特币价格一路回升，已经涨到14068美元。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：大摩再次提醒投资人：比特币价值为零http://news.zol.com.cn/672/6722420.html

    <中关村在线首页新闻中心频道首页>
    您可能感兴趣： 再次提醒投资人比特币价值
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP