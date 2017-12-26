大摩再次提醒投资人：比特币价值为零

【中关村在线新闻资讯】12月26日消息， 摩根士丹利分析师詹姆斯·弗洛斯特（James Faucette）及其团队近期向客户发送了一份名为《解码比特币》的研究报告指出，比特币的实际价值为零。



大摩再次提醒投资人（图片来自baidu）

“比特币不像货币，也不像黄金，也很难大规模推广普及，”弗洛斯特的判断是基于以下几个点的：

一是比特币可以像货币一样估值吗？不能，因为比特币没有汇率。

二是比特币像数字黄金吗？也许是的，但是不像黄金在电子设备和珠宝中有实际用途，它的价值是被投资者附加上去的。

三是比特币是一个支付网络吗？是的，但是规模小，也不收取交易费用。比特币在过去的30天平均每日交易量为30亿美元，而外汇市场则为5.4万亿美元；比特币每日买入的量都小于3亿美元，而Visa是170亿美元。

目前，比特币价格正经历一轮回调。根据Coindesk数据，受比特币期货上市消息影响，在12月17日逼近2万美元之后，比特币 一周内最低探底到12616美元，跌幅超过35%。在22日之后，比特币价格一路回升，已经涨到14068美元。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：大摩再次提醒投资人：比特币价值为零http://news.zol.com.cn/672/6722420.html