腾讯公布《绝地求生》国服反外挂措施

【中关村在线新闻资讯】12月26日消息：今天，腾讯正式公布《绝地求生》国服五大反外挂计划——腾讯将从运营、技术、监管、法律、自控等不同维度，与外挂制作者及使用者进行全面“攻防”。腾讯表示，将从源头切断外挂的制造，用系统阻隔外挂的使用，正向引导玩家杜绝使用外挂，从需求端打击外挂市场，从而净化《绝地求生》国服游戏环境。

腾讯代理国服《绝地求生》应该是在明年初的事，但是现在仍然需要做一些前期工作，比如这个游戏最让人头疼的外挂问题。

在1.0正式版发布后，《绝地求生》的优化问题已经解决的还算可以了，但是外挂问题并没有明显改善。当然这是外服的状况，而腾讯将要代理的国服也一定会面临这个问题。



绝地求生

就在今天，腾讯方面公布了《绝地求生》国服反外挂的一系列措施，具体如下：

1、反外挂小组成立



联合“腾讯游戏安全中心”、“腾讯安全管理部”成立“国服反外挂专项小组”，通过技术和法律手段保障游戏稳定运营。

2、TP反外挂保障

国服将采取全年无休的安全保障，在提高外挂使用门槛的同时，通过一系列技术手段快速对外挂样本进行实时收集和分析，力求在短时间内及时查证及时打击。

3、严谨举报查证

国服会实时将举报数据与TP反外挂检测进行交叉校验，所有有效举报都能得到线上举报结果反馈。

4、线下刑事打击

“国服反外挂专项小组”将持续积极配合警方对外挂等黑产进行线下刑事打击，致力从源头对外挂进行拦截围堵。

5、独创游戏信用

腾讯游戏安全中心将为《绝地求生》国服独创一套“绝地求生专属游戏信用体系”，鼓励玩家持续保持正向、健康的游戏行为，减少在游戏中使用外挂、挂机、恶意辱骂等作弊和消极行为。

当然说是一回事，具体执行情况如何，还是等到国服上线后再看吧。

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