【中关村在线新闻资讯】12月26日消息，近日北京法院审判信息网刊发了北京华福证券有限责任公司等公证债权文书执行裁定书。裁定书中有一条重要信息，北京市第一中级人民法院已经对贾跃亭名下财产进行了调查，执行后贾跃亭名下已经无车无房无存款。



强制执行之后 “老赖”贾跃亭名下已无车无房（图片来自于谷歌）

北京市第一中级人民法院在裁定书中表示，被执行人贾跃亭无其他可供执行的银行存款、无其他房屋登记记录、无车辆登记记录。如果发现被执行人贾跃亭还有其他可供执行的财产，那么华福证券将再一次向北京市第一中级人民法院提请强制执行的要求。

近日盛大文学原CEO、火星小说创始人侯小强在其社交平台上透露，他在美国洛杉矶见到了贾跃亭和甘薇夫妇，并且试驾了法拉第未来旗下品牌汽车FF91。他感觉FF91在设计、性能、原地打转、加速等等都堪称惊艳。

在发出这一消息之后，许多人都质疑侯小强所说的真实性，因为之前甘薇一直都是留在了国内。同时，由于贾跃亭上了失信被执行人名单，因此甘薇也无法进行大宗的消费。如果甘薇已经去往了美国，显然与现实状况并不相符。

面对网友的质疑，侯小强表示：“我试了车确实感觉很好啊。上千人热火朝天地在研发、生产，这是我亲眼看到的。你们骂我干嘛？他做错的地方自然应该负责，难道他做的车好，我感觉好都不能说吗？我和老贾非亲非故，从刚开始的半信半疑到现在则坚信他的车会成功。”













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