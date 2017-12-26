    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 互联网头条 > 正文

    贾跃亭！北京证监局令你这周必须回国

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周广文

    这几天关于乐视的消息特别多，12月22日冬至当天乐视汽车确认了美国FF融资到位的消息，表示资金已陆续到账。同时将落实之前向员工承诺的三项待遇方面措施，分别是：补发2016年绩效奖金、核心员工的加薪与全员股权激励方案。还有内部员工称乐视汽车300多名员工转签FF已成定局。

    贾跃亭！北京证监局令你这周必须回国
    图片来自weibo

    本月初有消息称，因融资问题公司多名高管已经出走，高级管理只剩3人，可以说这次融资成功让法拉第未来（FF）“瞬间回血”。然而福无双至祸不单行，贾跃亭近期不仅被列入老赖名单而且就在圣诞节12月25日当天晚间，北京证监局发出了严厉通告：贾跃亭12月31日前必须回国！

    贾跃亭！北京证监局令你这周必须回国
    图片来自网络

    北京证监局强调，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

    贾跃亭！北京证监局令你这周必须回国
    图片来自网络

    "为保护上市公司及投资者合法权益，我局现责令你于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。"

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：贾跃亭！北京证监局令你这周必须回国http://news.zol.com.cn/672/6722195.html

    <中关村在线首页新闻中心频道首页>
    您可能感兴趣： 贾跃亭北京证监局必须回国
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP