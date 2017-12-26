贾跃亭！北京证监局令你这周必须回国

这几天关于乐视的消息特别多，12月22日冬至当天乐视汽车确认了美国FF融资到位的消息，表示资金已陆续到账。同时将落实之前向员工承诺的三项待遇方面措施，分别是：补发2016年绩效奖金、核心员工的加薪与全员股权激励方案。还有内部员工称乐视汽车300多名员工转签FF已成定局。



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本月初有消息称，因融资问题公司多名高管已经出走，高级管理只剩3人，可以说这次融资成功让法拉第未来（FF）“瞬间回血”。然而福无双至祸不单行，贾跃亭近期不仅被列入老赖名单而且就在圣诞节12月25日当天晚间，北京证监局发出了严厉通告：贾跃亭12月31日前必须回国！



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北京证监局强调，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。





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"为保护上市公司及投资者合法权益，我局现责令你于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。"

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