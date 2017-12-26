腾讯回应火绒拦截其安装程序一事：我们错了

【中关村在线新闻资讯】12月26日消息：腾讯在今天回应了“火绒对腾讯安全管家、QQ浏览器等安装程序进行报毒、自动拦截等处理”一事，称火绒的监督是正面的，并发布致歉文。

腾讯发布声明称，经核实，近期在对腾讯电脑管家和QQ浏览器的推荐中，确实出现了不合理甚至伤害用户体验之处，并于第一时间全部进行下线处理。就此向用户表示歉意，并将对相关责任人进行处罚。

腾讯在声明中表示，感谢火绒软件以及用户和第三方机构的监督，腾讯不会姑息任何有违用户价值的行为。



致歉声明（图片来自微博）

事件回顾：

火绒安全软件日前针对腾讯官方的安装程序进行了频繁报毒和自动拦截等处理，有用户怀疑火绒产品误杀、误报。



随后火绒发布声明，表示腾讯QQ在推广QQ浏览器和腾讯安全管家的过程中出现了功能严重越位、技术手段严重超常规等问题，与某些病毒行为一致，触发了火绒的安全防御功能。

火绒称，该拦截行为只是阻止捆绑推广过程中的过激侵权行为，并不会影响QQ、QQ浏览器、腾讯安全管家等产品的正常运行。

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