【中关村在线新闻资讯】12月26日消息， 一加5T相比一加5最大的区别，莫过于加入了面部识别功能。许多老机型一加5的用户也希望能够获得面部识别的相关功能。近日一加公司创始人Carl Pei在其个人社交平台上确认，一加5也将推出面部识别功能。



5T的面部识别功能 一加5这次也要适配了（图片来自于推特）

Carl Pei也提到，这次新功能的适配主要是因为用户对于相关功能的需求过于强烈，因此一加也将把这一功能作为圣诞礼物推送给用户。不过，Carl Pei并没有透露这项功能具体的上线日期和路线规划，很有可能的支持方式就是更新最新的系统。



上周国外媒体Android Marvel报道，有一些业内人士向他们透露， 明年一加新旗舰一加6将会采用更加先进的面部识别功能，与目前iPhone X在技术水平上非常相似。

事实上，一加5T就已经加入了面部识别识别功能，而一加公司希望在明年的新机中能够进一步提升面部识别的精准度，同时避免黑夜时解锁几率大打折扣的情况。为此，一加6的面部解锁元器件将全面向苹果看齐，包含红外点阵投射模组、深度传感。





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