【中关村在线新闻资讯】12月26日消息，自iPhone X推出以来，Face ID面部识别技术也成为iPhone X上最受欢迎的技术，它也被视为苹果的未来。近日台湾媒体电子时报透露，苹果计划在明年推出的iPad上加入Face ID，这也意味着18款iPad搭载TrueDepth摄像头。



传明年款iPad配备Face ID：可能也要有刘海（图片来自于谷歌）

这一消息主要还是来自于台湾供应链，有内部人士向电子时报透露，各大供应商已经准备好大规模生产TrueDepth摄像头,如果单单是iPhone显然无法承接如此大量的订单,因此2018年款iPad搭载TrueDepth摄像头也就成了顺理成章的事情。

早前外媒CNET报道称，苹果内部消息人士强调，新的iPad Pro的确要在外形上进行大胆革新，可能会率先在10.5英寸版本上进行，最大的变化就是拿掉Home键，改用类似iPhone X全面屏。

其实之前台湾产业链已经不止一次的给出消息，全新iPad将采用全面屏设计，去掉Home键的同时，还会提供类似iPhone X那样的刘海全面屏，同时也会提供人脸识别功能。

此外，新一代iPad Pro的将是A11X Binoic芯片，基于台积电的7nm工艺打造，而且是整合扇出型晶圆级封装(InFO WLP)，采用8核心设计，3颗大核Monsoon，5颗小核Mistral，同时内建M11协处理器和NPU（神经计算单元），性能比A11更强是没有悬念的事。





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