早报：北京证监局责令贾跃亭回国履责

【科技早餐】

●北京证监局责令贾跃亭回国履责

北京证监局正式发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。

公告称，北京证监局已于2017年9月13日向贾跃亭下发《关于对贾跃亭的监管关注函》，明确要求在见文后立即回国，稳妥处置公司面临的各种风险，此后也通过上市公司多次转达了回国履责要求，但至今未见采取相关行动。公告称，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

Z点评：“下周回国贾跃亭”可能不再是个段子了。



贾跃亭（图片来自必应）

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