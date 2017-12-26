工信部：明年继续提速降费 4G下载速度提升30％
【中关村在线新闻资讯】12月26日消息，根据工信微报发布的消息，日前全国工业和信息化工作会议在京召开，总结2017年和近五年工作，并部署2018年重点工作。对于明年的重点工作，工信部也是给出了计划，中心思想只有一个，继续提速降费。
工信部：明年继续提速降费（图片来自baidu）
工信部强调，2018年将加快百兆宽带普及，实现高速光纤宽带网络城乡全面覆盖、移动流量平均资费进一步降低。 工信部部长苗圩披露，我国已经全面建成光网城市，新增3个骨干直联点并全部投入运行，固定宽带家庭普及率提前完成国家“十三五”规划目标，3.2万个行政村完成光纤部署。
从目前情况看，2017年全国50M以上宽带用户比例超过60%，4G用户平均下载速率较去年同期提高30%，手机国内长途和漫游费全面取消。
提速降费方面，今年网络提速降费力度加大，4G用户平均下载速率较去年同期提高30％，手机国内长途和漫游费全面取消，全国50M以上宽带用户比例超过60％，互联网骨干网间互联带宽扩容目标超额完成。
苗圩还披露，我国的5G技术研发已经完成第二阶段试验，中频段频率规划率先发布，网络架构等技术成为国际标准，2018年将完成第三阶段测试，推动形成全球统一5G标准。
本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：工信部：明年继续提速降费 4G下载速度提升30％http://news.zol.com.cn/672/6721429.html