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    李楠直播曝光新机魅蓝X：售价冲到2499元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯12月26日消息，去年的时候魅族曾经推出过一款名为魅蓝X的手机。一年之后，许多用户也在期待魅族推出新一代魅蓝X。就在最近，李楠在一次直播中透露，新一代魅蓝X将会是一款旗舰机型，价格接近2499元。

    李楠直播曝光新机魅蓝X：售价冲到2499元
    李楠直播曝光新机魅蓝X：售价冲到2499元（图片来自于谷歌）

           据了解，上一代魅蓝X高配版价格为1999元，如果新款魅蓝X的价格达到2499元，那么无疑新机将会在性能上实现突破。李楠在直播中并未透露这款手机的细节，不过他们很有可能会采用时下流行的全面屏，而高通骁龙处理器也是这款手机考虑的对象。

           上周，魅族创始人黄章表示将明年亲自主导魅族和魅蓝产品规划和打造，该消息已经得到李楠的证实。黄章在接手魅蓝明年的产品规划后，将使用所有自身的资源帮助魅蓝进行市场进攻。事实上，魅蓝在今年6月从魅族品牌中分离出来独立运营以来，一直受到质疑，认为魅蓝和魅族在产品上看不出太大的区隔，存在同质化的问题。

           现在黄章亲自主导规划之后，可能会给予魅蓝之后更突出的定位，产品之间的差异化应该也会更加明显，而不是现在更多地是在口号、价格和用料上的区别。希望黄章能够让魅族和魅蓝看到一些不一样的东西。



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