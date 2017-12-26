苹果终于做了件好事！值得为库克点赞

苹果今年发布iPhone X后，取得了很高的关注度，全新的外观设计，更加智能的面部识别Face ID，更强的处理器等等，使得苹果的股票也是一路高涨。毫无疑问iPhone X是一款非常的成功的产品，完成度也非常高，不过和之前发布新产品之后一样，陆续会有很多问题出现，毕竟苹果的出货量非常大，每年都有类似的情况。



iPhone X

今年的iPhone X首先出现了掉漆情况，自从iPhone5以来，消费者已经对iPhone掉漆见怪不怪了。之后还陆续出现了扬声器杂音，屏幕绿线，摄像头进灰等等情况。最近还有消息说iPhone X是并不防水，官方也解释道iPhone X是抗水，并不防水。如果之前对于iPhone的出现问题只是小概率情况，值得原谅，毕竟出货量大。但是今年的iPhone X可不一样，起售价8388元的一台手机，我们有理由要求苹果品控可以做到更好。



绿线



摄像头进灰

除此之外，临近年末，苹果又爆出一项重大的“事故”，就是对于旧iPhone，苹果最新的iOS 11系统会给手机降频以延长电池寿命，并且苹果官方已经承认，在iOS 11系统中确实加入了降频代码，不光是iPhone 6S会有这种情况，今后会可能在所有旧iPhone上推行，并且官方解释是这样可以防止老旧机型意外关机和电池损耗。



左边降频右边正常

不过苹果今年还做了一件非得表扬的事，那是关于苹果应用商店App Store出了一项新的规定，关于游戏抽奖必须公开抽奖概率，就冲这点就值得给库克点个赞。



App Store3.31条款

游戏中所有提供‘开箱子’或其他随机虚拟物品内购，都必须在消费者购买之前公布物品的掉概率。

不得不说，苹果对于应用的把控能力是安卓望尘莫及的，各种“霸王”条款使得国内的流氓软件在iOS系统上都变得乖巧了不少，特别是公开抽奖概率，的确是一项好的政策，保障消费者的利益，不过也说不准今后游戏的抽奖概率会变得极低，不过无所谓，反正本来也都不高，想起各种游戏抽“碎片卡”就头疼。





App Store



苹果的应用商店App Store做的确实挺好，高标准严要求使得开发者们对于苹果的审核机制痛不欲生，换来的是消费者的拍手叫好，毕竟软件的质量都不错，特别是收费应用的下载量远高于安卓。你对于现在的苹果好感多还是失望更多呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果终于做了件好事！值得为库克点赞http://news.zol.com.cn/672/6720674.html