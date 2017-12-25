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    早报：又一款索尼新机泄露 终于用上6G运存

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    科技早餐

    又一款索尼新机泄露 终于用上6G运存

    　　继H8216、H8266、H8276和H8296等手机之后，又一份索尼泄露产品配置表曝光。这份配置表显示该机为H8266（可能是代号），配置方面，采用骁龙845处理器，屏幕为5.48英寸FHD屏，4GB+64GB内存组合，运行Android 8.1系统。

    　　值得一提的是，该机还将提供6GB+128GB内存组合的版本，也就是说索尼用于有6GB运存的手机了，这一点让不少粉丝“热泪盈眶”。

    Z点评从各项配置来看，这款手机的定位应该是偏高端的。

    早报：
    索尼

    行业热闻

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    　　年关将至，每年的春运大潮即将拉开帷幕。据悉，2018年春运首日火车票将于明年1月3日开售。明年春节为2月16日，照节前15天节后25天推算，2018年的春运时间为2月1日至3月12日。2月12日至2月14日的火车票最为紧俏，这段时间1月14日到1月16日就可以开始买票了，1月17日可以买除夕当天的火车票。

    骁龙845 GPU跑分曝光

    　　骁龙845的跑分之前在Geekbench被曝光，证明其与官方提升30%的说法相符，现在骁龙845 GPU的跑分也曝光了。据报道，有人通过bench RenderScript测试骁龙845 GPU跑分为13948，而骁龙835的跑分为7899，这提升似乎比官方说的还要大。

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