早报：又一款索尼新机泄露 终于用上6G运存

【科技早餐】

●又一款索尼新机泄露 终于用上6G运存

继H8216、H8266、H8276和H8296等手机之后，又一份索尼泄露产品配置表曝光。这份配置表显示该机为H8266（可能是代号），配置方面，采用骁龙845处理器，屏幕为5.48英寸FHD屏，4GB+64GB内存组合，运行Android 8.1系统。

值得一提的是，该机还将提供6GB+128GB内存组合的版本，也就是说索尼用于有6GB运存的手机了，这一点让不少粉丝“热泪盈眶”。

Z点评：从各项配置来看，这款手机的定位应该是偏高端的。



索尼

【行业热闻】

●春运首日火车票将于1月3日开售



年关将至，每年的春运大潮即将拉开帷幕。据悉，2018年春运首日火车票将于明年1月3日开售。明年春节为2月16日，照节前15天节后25天推算，2018年的春运时间为2月1日至3月12日。2月12日至2月14日的火车票最为紧俏，这段时间1月14日到1月16日就可以开始买票了，1月17日可以买除夕当天的火车票。

●骁龙845 GPU跑分曝光

骁龙845的跑分之前在Geekbench被曝光，证明其与官方提升30%的说法相符，现在骁龙845 GPU的跑分也曝光了。据报道，有人通过bench RenderScript测试骁龙845 GPU跑分为13948，而骁龙835的跑分为7899，这提升似乎比官方说的还要大。

●三星或将自己研发GPU

三星自家的猎户座CPU已经很成熟了，但其中的GPU还是要依赖其他厂商。不过有消息显示，三星发布了一则招聘信息，其中提到位于奥斯汀和圣何塞的GPU团队正在开发定制GPU，将用于移动产品。

●李楠：下一代魅蓝手机或提价到2499元

魅蓝总裁李楠日前在直播中透露，下一代魅蓝手机将仍然是一款旗舰产品，各方面都会有大幅度升级，不过他也提到新产品的价格可能会上探到2499元。青年良品是魅蓝品牌从魅族独立出来的定位，这个价位对于一款旗舰来说也挺符合定位。值得一提的是，下一代魅蓝可能就会由黄章亲自把控。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：又一款索尼新机泄露 终于用上6G运存http://news.zol.com.cn/671/6719996.html