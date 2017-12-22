谷歌：PlayStore开发者必须提供“开箱率”

【中关村在线新闻资讯】12月22日消息，谷歌也效仿苹果的做法，更新了安卓应用商店Play Store的开发者指南，要求开发者在用户遇到任何类似游戏“开箱”等抽奖活动时显示获奖概率。



谷歌PlayStore开发者必须提供“开箱率”（图片来自baidu）

谷歌目前并没有明确表示开发者应该在哪个位置显示获奖概率，但要求应用或游戏开发者必须在应用内的抽奖前告知用户获奖概率。指南这样写道：“提供百宝箱、幸运转盘或类似抽奖机制来使用户获得虚拟物品的应用必须在用户使用此抽奖机制前，告知用户每件可能物品的获奖概率。”

很多用户都将这种抽奖机制视为一种专横霸道的商业模式，诱导玩家在游戏里花费大量的金钱，可能是游戏币或现金，有人认为这构成赌博。

随着游戏玩家的持续抗议，政府将此类抽奖机制提升到了法律层面，而苹果和谷歌则立即对各自的应用商店开发者指南进行了修改。用户能在知道获奖概率后做出更明智的决定。但有多少已存在的游戏会做出改变，这很令人期待。



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