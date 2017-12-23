苹果布局无人驾驶：申请自动导航系统专利

【中关村在线新闻资讯】12月23日消息，苹果申请一项新专利，与自动驾驶汽车有关，在专利文件上写着“自主导航系统”（Autonomous Navigation System），而从2015年开始苹果就在规划专利。



苹果布局无人驾驶（图片来自baidu）

苹果在专利中表示，许多自主导航系统用静态信息导航，比如地图，用传感器实时判断信息，而信息中的元素每一天都在变化，正因如此，处理时汽车需要强大的计算力。苹果系统不一样，它不需要任何外置设备的任何数据就可以指挥车辆行驶，在导航之前也不需要将数据存储在汽车内。怎么做到的？苹果会用汽车传感器、处理器运行计算模型，预测路线。

苹果的无人驾驶技术已经开发很久。早前《连线》杂志援引苹果AI主管鲁斯兰·萨拉库蒂诺夫（Ruslan Salakhutdinov）的演讲，指出苹果使用LiDAR帮助无人驾驶汽车识别行人和骑行者的技术。

其中之一就是一套专门用来识别汽车、行人和路面的软件，使用的数据则来自车载摄像头。

此外，苹果还在开发SLAM（即时定位与地图构建）技术。除了无人驾驶汽车外，SLAM还有望应用在增强现实以及城市和景观地图设计领域。

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