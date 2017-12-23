【中关村在线新闻资讯】12月23日消息，本周四的时候中国消费者协会在其官网上宣布将对于酷骑公司挪用资金的行为进行申请立案。就在昨天下午，酷骑公司官方对此事进行了回应，他们表示已经与中消协取得了联系，并表示将积极配合有关部门的调查。



酷骑公司回应中消协举报：会承担应尽的义务（图片来自于谷歌）

酷骑方面在接受澎湃新闻记者采访时表示，在中消协上周发出的公开信后，他们曾经派人与中消协方面进行过沟通，也有中消协的员工通知他们进行会议。酷骑公司由于只有中消协工作人员的联系方式，于是向他说明了相关情况，并在等待中消协方面的进一步回复。现在突然等到这样的答复，酷骑方面也很惊讶，已经再次主动联系中消协。不过，酷骑公司将积极配合各主管部门调查，切实做好善后处理工作，绝不推卸应该承担的责任。

酷骑公司自2016年11月18日成立以来，认缴资金10亿元，注册用户近1600万，先后投放车辆140余万辆，大量收取消费者押金，并挪作他用，至今仍有数亿资金尚未退还。从2017年8月下旬以来，酷骑公司因押金、预付资金退还出现严重问题，先后关闭网上、电话等退款通道，导致消费者大面积投诉，引发社会广泛关注。

11月23日以来，中消协不断收到酷骑单车消费者来信，要求退还押金、预付费，控告酷骑公司涉嫌集资诈骗等，截止12月21日，请求诉讼信已达2064封。另根据北京、四川等地消协和工商、市场监管部门受理消费者投诉情况的不完全统计，截至12月11日，已收到关于酷骑公司投诉21万人次。

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