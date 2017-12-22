网约车大战再度升级！美团打车强势入局

美团在团购大战中的胜出，已经打下了坚实的用户基础，再加上大众点评的合并和美团外卖的推出，现在的美团已经覆盖了餐饮，购物，娱乐，外卖，旅游等众多服务场景，用户黏性非常高，并且用户基数庞大，与我们的日常生活息息相关。现在，美团又开展了一项新的业务，美团打车。



网约车

其实早在今年2月份，美团已经在南京试运营了打车业务，而网约车的巨头滴滴打车也传出可能提供外卖业务，并且试运营点也在南京。如此看来，美团和滴滴之间必有一战，从之前Uber推出外卖服务UberEats开始，就可以想到国内两个巨头公司滴滴和美团之间，必然会有市场重叠，必然会有竞争。特别是近日的消息，美团打车准备初步覆盖七个城市，分别是北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门。



UberEats服务

根据美团内部人员表示，美团在外卖，餐饮，酒店，旅游等等业务都可以和打车业务很好的适配，目前还有很大的市场空间，用户需求也比较高。到今年12月份，美团的打车事业部也正式成立， 由副总裁王慧文亲自带领。



副总裁王慧文

目前国内打车市场仍被滴滴垄断，但是也有滴滴司机表示，希望可以多一个打车平台出现，这样才能使得司机和用户的利益最大化，司机的利益不会被压缩的太厉害。就目前消息来看，美团打车的抽成比例大概在8%左右，远低于滴滴打车的20%，就此看来可以美团打车能尽快的吸引到更多司机入驻，同时也会有更多的优惠吸引到顾客。



新一轮打车大战

作为消费者的我，对于美团的入局当然是举手欢迎，或许新一轮的“大战“ 已经开始了，你看好美团打车业务吗？

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