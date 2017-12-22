【中关村在线新闻资讯】12月22日消息， 近日国外知名社区PIxel User有部分用户反映，一些Pixel 2手机的前置扬声器可能出现失真的情况。尤其是令人意外的是，这样失真的情况出现的时候手机并没有调到最大音量。



谷歌Pixel 2再出故障：部分用户前置扬声器失真（图片来自于谷歌）

这些用户表示，Pixel 2和Pixel 2 XL都会存在前置扬声器失真的情况。不过，一些媒体在测试的时候发现Pixel 2 XL并没有类似的问题。社区里的专家推荐用户重启近期安全模式，如果问题还存在的话恢复出厂设置。

谷歌公司新旗舰Pixel 2/2 XL自发布以来就出现了各种大大小小的问题。11月份时候谷歌支持社区上有用户反馈，Pixel 2/2 XL出现了随机性重启的状况，有些用户更换了新机依然会出现同样的情况。

这名反馈出现随机重启的用户表示，他在向谷歌官方反馈之后就更换了新机器，不过拿到手的第二台手机同样存在这个问题，安全模式下还出现了随机重启的状况。媒体分析，这一问题是Pixel 2/2 XL手机自身硬件或者系统的问题，与第三方软件无关。有网友认为引发这个问题的原因就是糟糕LTE信号接收，WiFi网络下几乎从不发生重启。

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