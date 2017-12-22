【中关村在线新闻资讯】12月22日消息， 此前我们曾经报道了法拉第未来CFO史蒂芬•克劳斯离职的消息。就在最近，史蒂芬·克劳斯已经成立了一家新的电动汽车公司。值得一提的是，有多名法拉第未来前高管加入了这家新公司。



法拉第未来前CFO成立新公司：多名高管加盟（图片来自于谷歌）

据了解，这家新的电动汽车公司名为EVELOZCITY，位于加利福尼亚州。目前，这家公司已经开通了自己的官方网站，并计划推出更加清洁和智能的汽车产品。EVELOZCITY已经开始进行招聘，主要集中在设计与研发岗位，同时还包括一名首席律师。同时，克劳斯也已经准备为EVELOZCITY进行融资。

除了克劳斯之外，还有多名前法拉第未来高管加入了EVELOZCITY。这些高管主要包括法拉第未来负责设计的Richard Kim，通用汽车前高管、去年加入法拉第未来并负责生产线的Bill Strickland，特斯拉前工程师、领导法拉第未来车辆工程的Sohel Merchant。





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