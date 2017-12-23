科技乱谈琴：阿里又被怼 贾跃亭还是回不了国

这段时间突然“佛系”火了，该词的含义是一种怎么都行、不大走心、看淡一切的活法和生活方式。真相是经历了“九九八一难”，也就看开了.......





我倒是觉得，那些个嘴上说想做佛系的人，其实内心都是想着道系。先来个道系三联：





本周“反阿里巴巴联盟”再添新成员。腾讯与京东宣布投资唯品会 8.63亿美元全部现金。其中腾讯认购金额为6.04亿美元，京东认购金额为2.59亿美元。





可以说，这次腾讯给京东找了一个好伙伴，因为唯品会约78.3%的用户为女性，与京东正好互补。京东做3C起家，大部分销售额都由男性贡献。更厉害的是，唯品会是做特卖起家，正好跟淘宝聚划算竞争，可谓是打的一手好牌。





当京东与腾讯宣布入股唯品会后，刘强东社交平台上表示：“面对行业垄断和‘二选一’等不正当竞争！我们在一起！”刘强东这样的表态，可以说是直接对阿里巴巴表达了不满！





上周还叫嚣着，要找出幕后黑我大360真凶的周鸿祎，突然哑火！周鸿祎早前表示，我们被黑公关黑了，甚至还要悬赏比特币，找出幕后真凶。本周一，第一个大新闻就是：360宣布永久关闭水滴直播。





原本期望是，老周跟《一位92年女生致周鸿祎：别在盯着我们看了》的作者撕个昏天黑地。没想到周鸿祎早早败下阵来。不过360方面并未取消360智能摄像机相关业务，并继续支持其他相关的服务。





另外，我还有一事不明！就是某网站上流出的好污好污的视频是怎么回事？是技术原因，还是主动上传？这个问题在关闭了水滴后，还会发生吗？如果这样悬着，我营养快线还买不买了？！





“即将回国贾跃亭”差一点就攒足了回家的路费，可最后竟是个梦。本周有消息称，法拉第未来成功融资10亿美元，贾跃亭将出任法拉第未来的CEO，可以说贾跃亭一下子就活了过来。





没曾想，第二天就像有消息曝出：目前法拉第未来的融资仍未成功，而伴随着法拉第未来资金的耗尽，法拉第未来的命运仍是未知。这明显就是个套，就是为了安抚员工，安抚投资者，安抚债权人，顺便贾跃亭麻痹一下自己，好忘记老赖的身份！总之尴尬……..





像这种空口支票，贾跃亭玩过多次！早前印度塔塔集团、香港“小巨人”李泽楷，都曾传出投资乐视汽车相关业务的“绯闻”，但最后都一一被各方否认。总之还是尴尬……..还什么造车梦，老老实实回国接受处理，才是你贾跃亭该干的事。

iPhone X上市之后，很多分析师还有调研机构都在夸赞这是最后欢迎的智能手机之一。好吧，广告好不好，关键看疗效。CNET网站记者走访了很多湾区的线下卖场，试图从销售人员口中探寻到升级iPhone X的理由或者是销售人员对弈iPhone X的态度，结果苹果被黑惨了。





如美国第四大运营商Sprint的迈阿密店，记者刚拿出iPhone6问“我该换哪款新机呢？”销售脱口而出“为您推荐iPhone 8 Plus”。更有甚者，还吐槽手机卖的比法拉利都贵，直接推荐Note 8。





苹果麻烦还在后边，日前苹果对于旧iPhone为什么会变慢，作出了官方解释：为保护电池，苹果选择为旧iPhone降频。果粉、网友瞬间就炸了。





甚至还有美国用户到法院起诉苹果。更多的则是质问苹果，为什么不给旧iPhone提供换电池服务。如果乔老爷子还在世的话，想着换个新手机都不是事儿。





誓要超过苹果的华为怎能放弃美国这个大市场。余承东日前在接受采访时表示，华为将在明年大举进军美国市场，与当地运营商合作销售智能手机。首款合作机型将是华为Mate 10。





打铁还需自身硬，华为产品就不多说了，专利方面华为也有自己的专利武器库，为了以防万一，华为还跟诺基亚签署了专利合作协议。说白了到美国，钱和市场份额通通不放过。





就谈到这里吧，下周见！

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