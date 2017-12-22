【中关村在线新闻资讯】12月22日消息，近日行业内部人士向《日本经济新闻》透露，高通公司正在与芯片厂商台积电进行积极的接触。这些媒体猜测，明年的骁龙855处理器，高通将会选择台积电进行代工。这对于三星来说显然不是个好消息。



三星危险了！台积电将代工骁龙855处理器（图片来自于谷歌）

据了解，骁龙855处理器将采用7nm制程工艺设计，这也意味着骁龙855处理器相比845在性能上有着进一步的增强。从去年以来，台积电成为苹果A系列处理器的独家代工厂商，如今如果成功把握了高通的代工权的话，台积电无疑将成为芯片厂商中最重要的一股势力。

今年10月份的时候一些开发者在推特上透露，高通首款7nm处理器已经在研发之中，这款处理器指的就是骁龙855，并且将在明年下半年进行量产。

这样的消息仍然是从职业社交网站LinkedIn中泄露的，Roland Quandt扒出高通高级软件工程师George的LinkedIn档案发现，他正在研发骁龙845和855的Linux底层驱动。之前三星曾经提到7nm芯片在明年下半年的时候就能量产，这也与现在的消息不谋而合。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星危险了！台积电将代工骁龙855处理器http://news.zol.com.cn/671/6717927.html