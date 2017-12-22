【中关村在线新闻资讯】12月22日消息，近日国外媒体Android Marvel报道，有一些业内人士向他们透露， 明年一加新旗舰一加6将会采用更加先进的面部识别功能，与目前iPhone X在技术水平上非常相似。



相关人士透露一加6更多消息：面部识别成重点（图片来自于谷歌）

事实上，一加5T就已经加入了面部识别识别功能，而一加公司希望在明年的新机中能够进一步提升面部识别的精准度，同时避免黑夜时解锁几率大打折扣的情况。为此，一加6的面部解锁元器件将全面向苹果看齐，包含红外点阵投射模组、深度传感。

本月初的时候，一加公司CEO刘作虎在出席线下加油见面会时回答了一些人们关心的问题，尤其是后置指纹识别的原因。

刘作虎表示对于一加5T的指纹识别模块放在正面还是背面其实他们也很纠结。为此一加内部进行了投票，最后的投票结果是50：52。最终，刘作虎决定把指纹识别模块放在背面。刘作虎认为前置指纹不仅把正面纯粹的感觉破坏了，而且太靠下体验也不友好。

同时，刘作虎也着重提到了面部识别功能，他认为面部识别的流畅程度远超他的预期。现在他已经基本不用后面的指纹，除非支付的时候用一下。至于屏下指纹识别，刘作虎认为这种技术还不稳定，明年的时候也不一定能研发成功。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：相关人士透露一加6更多消息：面部识别成重点http://news.zol.com.cn/671/6717873.html